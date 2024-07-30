На месте схода поезда в Волгоградской области завершены спасательные работы

Поисково-спасательные работы на месте столкновения «КамАЗа» с поездом в Волгоградской области завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, после стабилизации вагонов на железнодорожном полотне спасатели вынесли багаж пассажиров поезда и доставили его до станции Котельники.

Уточняется, что там вещи будут переданы владельцам, и пассажиры смогут продолжить свой путь. По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлекались 324 человека и 109 единиц техники.

Согласно сообщению в Telegram-канале администрации региона, пассажиров поезда Казань — Адлер начали сажать в автобусы до станции Гремячей. Оттуда поезд доставит их до Адлера.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. Всего в поезде находились около 800 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее в Волгоградской области уточнили число пострадавших при крушении поезда.