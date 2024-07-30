Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На месте схода поезда в Волгоградской области завершены спасательные работы

МЧС: на месте схода поезда в Волгоградской области завершены спасательные работы

Поисково-спасательные работы на месте столкновения «КамАЗа» с поездом в Волгоградской области завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, после стабилизации вагонов на железнодорожном полотне спасатели вынесли багаж пассажиров поезда и доставили его до станции Котельники.

Уточняется, что там вещи будут переданы владельцам, и пассажиры смогут продолжить свой путь. По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлекались 324 человека и 109 единиц техники.

Согласно сообщению в Telegram-канале администрации региона, пассажиров поезда КазаньАдлер начали сажать в автобусы до станции Гремячей. Оттуда поезд доставит их до Адлера.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. Всего в поезде находились около 800 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее в Волгоградской области уточнили число пострадавших при крушении поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами