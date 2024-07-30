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После ДТП в Волгоградской области задерживаются поезда

После ДТП в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

После аварии с поездом в Волгоградской области задерживаются 12 пассажирских поездов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК), дочернее предприятие РЖД.

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково водитель грузовика «КамАЗ» проехал на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 КазаньАдлер.

По информации МЧС РФ, девять вагонов поезда сошли с рельсов, из которых семь перевернулись. В составе поезда находились 803 пассажира, около 140 из них получили легкие травмы, такие как ссадины и ушибы. Движение поездов на этом участке временно остановлено.

«В связи с происшествием в Волгоградской области задерживаются 12 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Железнодорожники прилагают все усилия для минимизации задержек и восстановления движения на данном участке.

Также пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов. В ФПК также заявили, что пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании СОГАЗ.

Ранее пассажирка рассказала о моменте столкновения поезда Казань — Адлер с «КамАЗом».

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