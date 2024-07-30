Россиянам раскрыли лайфхаки, как грамотно составить сопроводительное письмо

Иногда сопроводительное письмо привлекает больше внимания, чем резюме. С помощью этого инструмента соискатель может продемонстрировать заинтересованность в вакансии, коммуникативные навыки и способность формулировать мысли. Как правильно составить сопроводительное письмо и повысить шансы для получения оффера, «Газете.Ru» рассказал основатель ADV Cake, крупнейшей в России платформы по работе с СРА Сергей Белов.

«Эйчар получает от соискателей сотни писем в день. Он может даже не вчитываться в них, а бегло просматривать. Поэтому с первых предложений должно быть очевидно, что из себя представляет кандидат. Если кадровик будет прилагать усилия, чтобы разобраться в письме, скорее всего, он его закроет», — объяснил эксперт.

Важно придерживаться инфостиля. Письмо должно быть простым для восприятия. Не используйте слишком длинные предложения или художественные обороты. Текст должен быть честным, точным и лаконичным.

«Будьте вежливы. Исключите обезличенные обращения. Поздоровайтесь, обратитесь к сотруднику отдела кадров или руководителю компании, расскажите, где увидели вакансию и чем она заинтересовала. В конце письма поблагодарите потенциального работодателя за рассмотрение вашей кандидатуры», — сказал он.

Также расскажите об опыте, знаниях и навыках. Изучите требования к соискателям и подчеркните, каким из ним соответствуете. Используйте ключевые слова из описания вакансии. Обязательно укажите ваши сильные навыки, которые полезны для новой компании и ее целей.

«Для этого внимательно изучите сайт компании, поймите, чем она занимается, и чем вы можете быть полезны именно для нее. На собеседования часто приходят люди, которые даже не до конца представляют, чем именно занимается компания, а если вы будете подготовлены и раскроете, чем можете быть полезны, то автоматом станете на порядок интереснее, чем другие соискатели», — отметил Белов.

Рассказывая про опыт, упомяните конкретные результаты и цифры с прошлых мест работы, которых удалось достигнуть. Упоминайте только те факты, которые заинтересуют потенциального работодателя.

«Придерживайтесь конкретики. Если вы окончили курсы оказания первой медицинской помощи, это не совсем актуально для должности маркетолога. Важнее прописать, что вы владеете навыком планирования и распределения бюджета, а также понимаете, как настраивается реклама и умеете ее запускать. Не стесняйтесь говорить о своих заслугах и «продавать» достижения», — рекомендовал эксперт.

Помимо этого, исключите штампы и клише. Старайтесь не допускать фраз в стиле «стрессоустойчивый и легкообучаемый». Однотипные слова обезличивают письмо. Также не теряйте самоуважение. Неэтично умолять и упрашивать рекрутера изучить резюме или предоставить шанс попасть на собеседование.

«Уберите эмоции. Не стоит отправлять экспрессивные письма вроде: «пять лет мечтаю попасть к вам!», «пожалуйста, ответьте мне» или «у меня нет опыта, но я готов на все, чтобы вы меня пригласили», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, придерживайтесь субординации. Даже если вакансия опубликована в неформальном стиле, поддерживайте профессиональную дистанцию.

«Вряд ли вы создадите серьезное впечатление, если напишете: «Привет! Не знаю, что рассказать о себе. Давайте познакомимся и вы убедитесь, что я классный». Фамильярные предложения выглядят непрофессионально и снижают вашу ценность в глазах потенциального работодателя», — сказал Белов.

Не забывайте проверять орфографию и пунктуацию. Если вы не уверены в своих знаниях русского языка — используйте тематические сайты, попросите семью или друзей вычитать письмо.

«Итак, сначала в сопроводительном письме поприветствуйте рекрутера или руководителя компании. Расскажите, на какую должность претендуете и почему она вас интересует. Укажите релевантный опыт. Если он отсутствует, добавьте три-пять навыков, которые необходимы для данной позиции. Желательно, чтобы набор компетенций потенциально усиливал статус компании. Поблагодарите за уделенное внимание и оставьте контакт для связи: почту или номер телефона. Перед отправкой сохраните письмо под своим именем и фамилией. Это поможет работодателю идентифицировать документы и избежать путаницы. Также это упрощает процесс отслеживания заявок, что особенно важно в компаниях с большим потоком кандидатов», — резюмировал он.

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