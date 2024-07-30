Онкоуролог рассказал об эффективных методах диагностики рака простаты

Ранняя диагностика рака простаты значительно повышает шансы больного на излечение. Тем более, что это онкозаболевание отличается наиболее благоприятными прогнозами по сравнению с другими формами рака. Об эффективных методах диагностики и лечения рака простаты «Газете.Ru» рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.

Как и любое другое онкозаболевание, рак простаты проходит четыре стадии развития. При этом 5-летняя выживаемость пациента на I стадии достигает более 95%, на II и III стадии — около 80%. Даже на последней IV стадии у больного большие шансы на значительное продление жизни.

«Такие положительные показатели связаны, прежде всего, с характером болезни. Рак простаты протекает менее агрессивно, и в основном его обнаруживают у пожилых мужчин. Опухоль может развиваться у больного на протяжении долгого времени, иногда даже до 20–30 лет. Для сравнения: опухоль при мелкоклеточном раке легкого развивается крайне быстро и может метастазировать даже на II стадии», — подчеркнул специалист.

Рак предстательной железы хорошо выявляется на начальных стадиях. Наиболее информативными в плане диагностики опухолей простаты являются уровень ПСА крови, МРТ, ТРУЗИ, а также биопсия тканей простаты.

По словам онкоуролога, лучше всего опухоль небольшого размера «видит» магнитно-резонансная томография с контрастом. Этот метод позволяет точно определить масштаб «катастрофы» — находится ли опухоль в самой предстательной железе или уже успела «пустить» метастазы за ее пределы в другие органы.

Оценить характер уплотнений в простате помогает трансректальное УЗИ (ТРУЗИ). Для этого пациенту вводят в прямую кишку специальный датчик, с помощью которого получают максимум полезной информации о состоянии мужского органа. Эту методику, как правило, используют для уточнения диагноза пациента, если анализ крови показывает высокий уровень ПСА, а также во время биопсии простаты.

Один из самых достоверных методов выявления рака простаты — биопсия. Образцы ткани простаты дают возможность с высокой точностью определить тип новообразования — доброкачественный или злокачественный.

В случае подтвержденного диагноза «рак простаты» в современной онкоурологии практикуют различные техники лечения. Например, в запущенных случаях онкоурологи применяют лучевую и гормональную терапию — методы, которые позволяют значительно замедлить рост и метастазы опухоли. Однако данная процедура показана не всем пациентам, а только в определенных случаях. Главным образом, при больших размерах опухоли (более 6 см), наличии метастазов, а также если у пациента есть какие-либо противопоказания для операции.

Помимо этой процедуры используются и другие методики. Одна из самых эффективных на ранних стадиях — хирургическая — простатэктомия «через проколы».

«Эта операция позволяет наиболее щадящим способом удалить опухоль и при этом не травмирует здоровые ткани и нервные окончания простаты. На мой взгляд, ее основная ценность с медицинской точки зрения — в малом количестве рецидивов и осложнений после операции, в первую очередь эректильной дисфункции у пациента», — отметил Одегнал.

Ранее врач посоветовал мужчинам запеченные томаты для профилактики рака простаты.