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Россияне рассказали, на какие изменения во внешности готовы пойти ради карьеры

Треть россиян считают внешность важным фактором для построения карьеры

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Shutterstock/djrandco

Почти треть — 29% — опрошенных россиян уверены, что внешность важна для построения карьеры. Так больше всего думают: 48% жителей Свердловской области, 34% жителей Нижегородской области и 30% жителей Ростовской области. Это показало исследование «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако большинство респондентов (63%) отметили, что такое заключение относится только к некоторым сферам работы. Среди них больше всего петербуржцев (67%), москвичей (66%) и нижегородцев (61%).

Только 8% участников исследования считают, что внешний образ не влияет на карьерное развитие.

При этом 35% опрошенных хотели бы внести небольшие изменения в свою внешность ради более успешного карьерного продвижения. Такой позиции придерживаются 50% свердловчан, 45% ростовчан и 37% нижегородцев.

6% респондентов желают кардинально изменить внешний вид. Среди них 11% жителей Нижегородской области и 10% жителей Свердловской области.

38% участников исследования устраивает их внешность и карьера. Так чаще всего отвечали петербуржцы (46%) и москвичи (39%). 31% не готовы менять образ ради карьеры.

Среди тех, кто готов внести изменения во внешний облик ради успеха в карьере, 65% готовы снизить вес. 49% хотели бы вылечить зубы, 29% изменить стиль одежды, 23% готовы к новой стрижке или прическе.

Каждый пятый респондент (20%) желает изменить походку и поведение, 18% — набрать мышечную массу. 15% участников опроса могут сделать пластическую операцию лица, 11% — вылечить заболевания кожи.

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