Названы продукты, улучшающие здоровье зубов

Эмаль — самая твердая ткань в организме человека, и ее первоначальная структура передается по наследству. Однако от того, что человек ест в течение жизни, зависит качественный состав и прочность эмали. О том, какие продукты полезны для здоровья зубов, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

Она отметила, что организм человека не способен вырабатывать витамины и микроэлементы, их можно получить только из продуктов питания.

«Самый главный продукт для здоровья зубов — это вода. Правильный питьевой режим (до двух литров в сутки) позволяет обеспечить достаточное количество слюны, а за счет ее омывающей способности снижается количество бактерий. Кроме того, в воде содержится фтор, предупреждающий развитие кариеса. Однако следует понимать, что фильтры обратного осмоса убирают фтор из воды, то же касается и многих бутилированных вариантов. Следовательно, очень важно выбрать правильную воду», — рассказала Мартынова.

Кальций, фосфор и фтор — основные минералы эмали, это каркас ее кристаллической решетки. Мы получаем кальций из молочных продуктов и сыров. Обязательное условие для его усвоения — это достаточный уровень витамина D. Фосфор содержится в мясе, рыбе жирных сортов, морепродуктах и яйцах.

«Полезную микрофлору в полости рта необходимо поддерживать, употребляя квашеные продукты и напитки на основе чайного гриба», — добавила врач.

Овощи и зелень, по ее словам, помогают самоочищению эмали и обеспечивают массаж десен при жевании. Фитонциды растений нейтрализуют токсины бактерий и подавляют их рост. Витамин С, который усваивается из фруктов и овощей, способствует укреплению сосудов десны и костной ткани.

«Горький шоколад — это самое безобидное лакомство. И он тоже улучшает здоровье зубов. Плюс это энергия и настроение. Однако значимая концентрация растительных компонентов и минимум сахара — только в горьком шоколаде с содержанием какао-бобов 80% и выше. Благодаря такому составу снижается уровень кислот, которые вырабатывают бактерии полости рта, и не происходит развития кариозного процесса», — отметила стоматолог.

Из этого, по словам специалиста, следует вывод, что полезное меню для зубов и десен полностью соответствует здоровому рациону для организма в целом. Баланс обмена веществ и витаминов обеспечивает поддержание здоровья полости рта и костной ткани.

«Но даже если мы питаемся только продуктами, которые улучшают здоровье зубов, но при этом не соблюдаем гигиену полости рта, кариес и заболевания десен обязательно возникнут. Единственный вариант сохранить здоровье ваших зубов — два раза в год посещать стоматолога для осмотра и профессиональной гигиены полости рта, а также подбора щетки и пасты для домашней гигиены», — резюмировала врач.

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