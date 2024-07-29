Суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших в теракте в «Крокус Сити Холле» к компании «Ингосстрах». Об этом сообщает РИА Новости.

Основания для решения не раскрываются.

23 июля стало известно, что коллективное исковое заявление к страховой компании «Ингосстрах» по факту событий в «Крокус Сити Холле» поступило в столичный суд. Истцы потребовали установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать здание.

Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы. Впоследствии было допрошено более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. Проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 судебных экспертиз. В Москве арестованы 12 человек: четверым предъявлено обвинение в теракте, остальные обвиняются в пособничестве.

Ранее фигурант дела о «Крокусе» заявил о приверженности джихаду.