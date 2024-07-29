Почти 50 человек обратились за помощью после ЧП с поездом в Волгоградской области

После схода поезда с рельсов в Волгоградской области 48 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает в Telegram-канале Росжелдора.

«Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала. Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни», — сказано в сообщении.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. По данным Росжелдора, пострадали 140 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое. Всего в поезде находились около 800 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала о столкновении с «КамАЗом».