Пассажиры потерпевшего крушение поезда в Волгоградской области решили продолжить путь

Пассажиры поезда Казань — Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, хотят продолжить путь до места назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

«Все пассажиры поезда изъявили желание продолжить путь в сторону Адлера», — сказано в сообщении.

В администрации отметили, что им предоставят такую возможность.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала о столкновении с «КамАЗом».