В Чите мужчина нашел двухлетнюю девочку, бродившую на обочине дороги

В Чите прохожий нашел на улице ребенка, который бродил вдоль федеральной трассы. Двухлетняя девочка сбежала от деда, с которым ее оставила мать. Об этом сообщает УВМД по Забайкальскому краю.

В правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что нашел на обочине дороги маленькую девочку, взрослых рядом с ней не было. Ребенка доставили в отдел полиции и начали искать ее родителей.

Выяснилось, что мать девочки находилась у соседей, дочь она оставила под присмотром дедушки. Двухлетняя девочка самостоятельно открыла дверь и отправилась на прогулку. В отношении матери составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, беглянку вернули в семью.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском сотрудник ГАИ нашел на улице двухлетнего ребенка без обуви. Девочка сбежала из дома, пока мать была на работе. Ребенка передали дежурному наряду полиции и поместили в социальное учреждение, в течение нескольких часов удалось разыскать ее мать.

Ранее в Нижегородской области обнаружили девочку, которая ушла из дома, чтобы найти мать.