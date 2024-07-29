В Иране задержали террористов со взрывчаткой

В Иране сотрудники правоохранительных органов задержали четырех террористов, перевозивших взрывчатые вещества. Об этом сообщает телеканал IRIB.

По его данным, это произошло в населенном пункте Гадерабад, расположенном в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Задержанные боевики являются участниками террористической группировки «Джейш аз-Зольм», которая действует в основном на юго-востоке Ирана на границах с Афганистаном и Пакистаном.

13 июля министерство разведки Ирана сообщило, что спецслужбы исламской республики задержали организатора январского теракта в городе Керман.

Разведданные, полученные от арестованного, помогли Ирану предотвратить несколько других террористических заговоров. Также удалось выявить других подозреваемых в терроризме и их укрытия.

Кроме того, отдел по борьбе с терроризмом министерства разведки выявил многочисленные ядра террористических ячеек.

Трагедия, о которой идет речь, произошла Голзар-е Шохада в Кермане вечером 3 января. Во время траурных церемоний в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва.

Ранее в иранском промышленном городе Гермсар произошел мощный взрыв.