Всех пострадавших при крушении поезда под Волгоградом извлекли из вагонов

Всех пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Волгоградской области пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

В ближайшее время ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, которая позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее губернатор рассказал о состоянии детей, пострадавших из-за крушения поезда.