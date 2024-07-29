Мигрантов хотят ставить на воинский учет при получении паспорта России

В пресс-службе Государственной думы Российской Федерации заявили, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта гражданина РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что поручение было дано вице-спикеру ГД Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, депутату Дмитрию Вяткину, а также председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

До этого вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая заявила, что комиссия ГД по вопросам миграционной политики будет носить временный характер.

26 июля сообщалось, что Госдума рассмотрит проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа» заявил, что программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании.

Ранее в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов».