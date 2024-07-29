Более 300 человек отправили в ПВР после крушения поезда под Волгоградом

339 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе. Губернатор области Андрей Бочаров поручил выяснить, кто после ЧП намерен продолжить путь, а кто желает вернуться, чтобы определиться с дальнейшими действиями властей.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов.