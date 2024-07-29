В соцсетях осудили женщину, которая живет вместе с мужем и бойфрендом в одном доме

В соцсетях осудили женщину из Японии, которая живет в одном доме вместе со своим мужем и бойфрендом, пишет Oddity Central.

Мужчина по фамилии Сой рассказал, что его жена была полгода училась за границей и вернулась домой, но не одна, а с новым бойфрендом. При этом женщина не развелась с супругом, однако это, по ее словам, не помешает начать им жить втроем в одном доме.

«Она возвращается в Японию с ним, а он приезжает погостить к нам», — добавил Сой.

Сам мужчина не возражает, что у его жены есть бойфренд, назвав себя приверженцем открытых отношений, однако пользователи соцсетей не разделили его взгляды и раскритиковали не только его, но и супругу. Люди уверены, что женщина больше не любит Соя и только пользуется его материальными благами.

«Почему вы прощаете жену за то, что она делает все, что хочет?» — удивляются комментаторы.

Ранее в соцсетях осудили китайца, заставившего трехлетнюю дочь наполнить миску слезами в качестве наказания.