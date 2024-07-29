Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях осудили женщину, которая живет вместе с мужем и бойфрендом в одном доме

Oddity Central: японку, живущую с мужем и бойфрендом, осудили в соцсетях

close
100%
Soy16925506/X (ранее Twitter)

В соцсетях осудили женщину из Японии, которая живет в одном доме вместе со своим мужем и бойфрендом, пишет Oddity Central.

Мужчина по фамилии Сой рассказал, что его жена была полгода училась за границей и вернулась домой, но не одна, а с новым бойфрендом. При этом женщина не развелась с супругом, однако это, по ее словам, не помешает начать им жить втроем в одном доме.

«Она возвращается в Японию с ним, а он приезжает погостить к нам», — добавил Сой.

Сам мужчина не возражает, что у его жены есть бойфренд, назвав себя приверженцем открытых отношений, однако пользователи соцсетей не разделили его взгляды и раскритиковали не только его, но и супругу. Люди уверены, что женщина больше не любит Соя и только пользуется его материальными благами.

«Почему вы прощаете жену за то, что она делает все, что хочет?» — удивляются комментаторы.

Ранее в соцсетях осудили китайца, заставившего трехлетнюю дочь наполнить миску слезами в качестве наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами