Девятилетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Васильево, девятилетний мальчик по недосмотру взрослых забрался на подоконник у открытого окна, облокотился на москитную сетку и упал с высоты второго этажа.

Ребенок выжил, он госпитализирован с травмами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливается, где в момент происшествия были родители школьника.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ пятилетняя девочка выпала из окна, пока мать убирала в квартире. 33-летняя женщина на время оставила без присмотра пятилетнюю дочь. Через некоторое время она заметила, что ребенка нет в комнате, на открытом окне отсутствовала москитная сетка. Мать выбежала на улицу и обнаружила дочь на газоне, в это время соседи уже вызвали пострадавшей скорую помощь.

Ранее в Красноярске полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа.