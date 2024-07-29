В Москве пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам 19,1 млн рублей

Жительница Москвы продала две квартиры и перевела телефонным мошенникам 19,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

76-летней женщине поступил звонок якобы от имени банка, ей сообщили, что неизвестные лица получили доверенность на распоряжение ее счетами. Чтобы спасти накопления, все имеющиеся средства необходимо перевести на «безопасные» счета. Пенсионерка обналичила сбережения и отправила их на указанные аферистами реквизиты.

На этом злоумышленники не остановились, спустя некоторое время они сообщили пожилой женщине, что две ее квартиры выставлены на продажу и убедили москвичку самостоятельно реализовать недвижимость. Вырученные от сделок деньги пострадавшая также отправила мошенникам, общий ущерб составил 19,1 млн рублей.

До этого сообщалось, что медработница из Омска десять лет копила два миллиона рублей и отдала их мошенникам. Ей написал руководитель медучреждения, в котором она работала, и предупредил о том, что ей позвонят из правоохранительных органов. Позже «сотрудник ФСБ» заявил, что счет россиянки якобы взломан и с него на территорию Украины перевели 200 тысяч рублей. Следуя инструкциям, женщина в течение недели перевела два миллиона 200 тысяч рублей, накопленные за 10 лет, на счета злоумышленников.

Ранее двух курьеров мошенников, укравших у пенсионеров 63 млн рублей, поймали в Москве.