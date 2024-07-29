В России более 50 организаций включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 56 организаций, имеющих признаки националистической и сепаратистской направленности. Об этом говорится в соответствующем реестре ведомства.

Так, в список попали «Лига свободных наций», «Волжская Булгария», «Всемирный чеченский конгресс», Мокшанский национальный комитет и другие.

25 июля сообщалось, что Росфинмониторинг внес бывшего адвоката и экс-знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признан в РФ иностранным агентом), заочно осужденного за распространение фейков о Вооруженных силах России, в перечень террористов и экстремистов.

16 июля стало известно, что власти РФ в 2024 году заморозили более 200 млн руб. граждан, которые были внесены в перечень террористов и экстремистов.

До этого Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Юлию Навальную.

Ранее Росфинмониторинг попросил предоставлять ему дополнительные данные лиц из списка террористов.