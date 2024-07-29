Глава Волгоградской области приехал на место крушения поезда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место схода с рельсов вагонов поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Бочаров прибыл на место ЧП на перегоне Гремячая — Котельниково», — говорится в заявлении.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с грузовиком, который находился на переезде.

По данным МЧС РФ, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель фуры, состояние которого оценивается как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия приостановлено движение транспортных средств и ведутся поисково-спасательные работы. К ликвидации последствий ДТП были привлечены два вертолета Ми-8 и пожарный поезд.

Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи людям, пострадавшим в результате крушения пассажирского поезда в Волгоградской области.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.