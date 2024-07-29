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В Волгоградской области детей придавило бетонной плитой на заброшенном заводе

В Волгоградской области на двух мальчиков обрушилась бетонная плита

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СУ СКР по Волгоградской области

В Новоанинском районе Волгоградской области двух мальчиков придавило бетонной плитой на заброшенном заводе, один ребенок получил сложный перелом, второго спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 29 июля, группа детей гуляла на территории заброшенного мясокомбината, двое мальчиков играли на бетонных плитах, в какой-то момент тяжелая конструкция обрушилась на детей.

Куском бетона придавило семилетнего ребенка, местные жители до приезда скорой помощи и спасателей своими силами подняли плиту, но спасти пострадавшего не удалось. Второй мальчик получил порез поясницы и перелом бедра, он госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владимире шестилетнего мальчика придавило бетонной плитой, отколовшейся от памятника. Ребенок играл в парке со сверстниками, в какой-то момент на него обрушилась бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно». Прохожие помогли матери достать сына из-под обломков, по предварительной информации, у пострадавшего ушибы и ссадины. Обращаться в правоохранительные органы семья мальчика не стала.

Ранее двухлетнего ребенка придавило упавшим комодом в Волгоградской области.

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