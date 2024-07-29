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В России нашли способ решить проблему неконтролируемого въезда мигрантов

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: мигранты должны иметь конкретную работу

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Алексей Майшев/РИА Новости

Снизить преступность со стороны мигрантов в России можно с помощью ликвидации системы патентов, по которой они въезжают в страну без конкретного места работы, считает учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он назвал это ключевым шагом, подчеркнув, что без этого справиться с проблемой не получится.

Принимаемые сегодня меры по наведению порядка в этой сфере нужны, однако их недостаточно, убежден Малофеев.

«Главное – ликвидировать порочную систему патентов, при которой мигрант въезжает в Россию вообще без конкретного места работы, только с обязательством найти ее за два месяца», — заявил он.

По его мнению, в России необходимо другой подход, внедрение которого позволит также справиться с кадровым голодом. Приглашать мигрантов он призвал только в конкретные организации по оргнабору. В этом случае предприятия будут получать востребованных специалистов, а работодатели, заявляющие о вакантных местах, будут нести ответственность за поведение нанятых мигрантов, пояснил эксперт.

Система выдачи патентов сохраняет в стране проблему неконтролируемой миграции из Средней Азии, поэтому только ее отмена позволит приблизиться к решению вопроса, убежден Малофеев.

«Это большая и сложная задача, но она может и должна быть решена на государственном уровне», — заключил он.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов». Он состоит из 10 правил поведения иностранных граждан на территории страны – по мнению депутата, этот кодекс должен стать обязательным набором правил для мигрантов, желающих остаться и работать в России.

Ранее стало известно, что пристававшего к россиянке мигранта выдворят из страны.

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