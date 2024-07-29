Дачникам рассказали, чем грозит разведение костра на участке

Дачникам, которые решат разжечь костер на своем участке в летний период, может грозить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он уточнил, что региональное правительство может вводить особый противопожарный режим на определенный период. Так, например, в Подмосковье он каждый год действует с конца весны до начала осени.

«Разжигать костры и готовить на открытом огне в это время нельзя. <...> Однако готовить еду на углях в данный период можно. Но при этом надо обязательно соблюдать действующие правила пожарной безопасности, а именно — отступать расстояние минимум пять метров от любого рода построек и деревьев», — уточнил Рыбченко.

29 июля юристы сообщали, что дачникам может грозить административная и даже уголовная ответственность, если на их участках есть растения, содержащие наркотические вещества, а также сорняки. Кроме того, штраф могут назначить, если будут выявлены признаки «неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению».

Ранее россияне ответили, есть ли у них дача.