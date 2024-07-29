Женщина рассказала, что заколка для волос спасла ей жизнь во время нападения медведя

Жительница Канады рассказала, что пережила нападение медведя благодаря своей заколке для волос, пишет Inside Edition.

Как рассказала Ванесса Чапут, медведь напал на нее, когда она совершала пробежку в лесу вместе со своей собакой. Животное повалило женщину на землю и начало бить лапами, а потом медведь попытался укусить ее за голову, но впился в заколку для волос.

«Он раздавил зажим, и, по-моему, пружина от заколки просто взорвалась у него во рту», — вспоминает Ванесса.

Это заставило медведя попятиться назад. Кроме того, собака Чапут начала громко лаять, что тоже напугало зверя, убежавшего обратно в лес.

После этого женщина была доставлена в больницу. У нее остались раны от когтей на спине и сломанная рука.

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