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Женщина рассказала, что заколка для волос спасла ей жизнь во время нападения медведя

Inside Edition: канадка осталась жива после нападения медведя благодаря заколке для волос

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Жительница Канады рассказала, что пережила нападение медведя благодаря своей заколке для волос, пишет Inside Edition.

Как рассказала Ванесса Чапут, медведь напал на нее, когда она совершала пробежку в лесу вместе со своей собакой. Животное повалило женщину на землю и начало бить лапами, а потом медведь попытался укусить ее за голову, но впился в заколку для волос.

«Он раздавил зажим, и, по-моему, пружина от заколки просто взорвалась у него во рту», — вспоминает Ванесса.

Это заставило медведя попятиться назад. Кроме того, собака Чапут начала громко лаять, что тоже напугало зверя, убежавшего обратно в лес.

После этого женщина была доставлена в больницу. У нее остались раны от когтей на спине и сломанная рука.

Ранее медведь украл печенье у рыбаков на берегу реки и попал на видео.

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