Число госпитализированных при крушении поезда Казань-Адлер возросло

Число пострадавших при крушении поезда Казань-Адлер в Волгоградской области возросло до 55. Об этом сообщает пресс-служба Росжелдора (Федерального агентства железнодорожного транспорта).

«Предварительно пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково», — сообщили в агентстве.

На место происшествия прибыли 30 сотрудников Приволжской железной дороги, некоторые из них займутся устранением последствий ЧП внеурочно. Организован подвоз 200 л питьевой воды пострадавшим.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко взял под контроль помощь пострадавшим при аварии на ж/д под Волгоградом.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после того, как столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто. Машинист поезда и водитель грузовика выжили.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о состоянии водителя КамАЗа, столкнувшегося с поездом.