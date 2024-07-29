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Вертолет Ми-8 прибыл на поиски пропавших при прорыве дамбы в Карелии

МЧС: вертолет Ми-8 прибыл на поиски пропавших при прорыве дамбы в Карелии

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«Вертолеты России»

Вертолет Ми-8 МЧС России, а также аэромобильная группировка спасателей прибыли для помощи в поисках пропавших после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщает пресс-служба карельского управления МЧС.

«В Сегежский муниципальный округ прибыл вертолет Ми-8...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска пропавших, специалистами будет осмотрен бьеф — часть водного объекта ниже по течению, примыкающая к гидротехническому сооружению. Также проводятся поисковые работы на воде.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. На фоне произошедшего в Карелии ввели режим ЧС. В сети появились кадры с места происшествия.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что трое из 11 человек, которые пострадали при прорыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, госпитализированы.

Ранее в Карелии выросло число пропавших без вести после ЧП на Беломорканале.

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