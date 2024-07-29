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На Алтае подростка унесло течением на глазах у матери

На Алтае подросток оступился и упал в реку Катунь во время прогулки

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СУ СК России по Республике Алтай

В Республике Алтай устанавливаются обстоятельства несчастного случая с 13-летним подростком из Новосибирска, мальчика унесло течением реки на глазах у матери. Об этом сообщает республиканское управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел на реке Катунь 28 июля, 13-летний новосибирец прогуливался по берегу вместе с матерью по берегу вблизи села Элекмонар. В какой-то момент мальчик оступился и упал в воду, женщина бросилась в реку за сыном, но не смогла вытащить его на берег.

Ребенка унесло быстрым течением. По факту произошедшего проводится проверка, пропавшего мальчика ищут спасатели.

До этого сообщалось, что под Туапсе трех туристок, которые катались на сапбордах возле коттеджного поселка Сосновый берег, унесло в открытое море. К моменту прибытия спасателей одна из пострадавших смогла самостоятельно вернуться на берег, но две другие еще оставались в воде.

Ранее в Кронштадте спасли мужчину и подростка на сапе, которых уносило в Финский залив.

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