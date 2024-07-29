Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психологи заявили о связи вейпов с наркотической зависимостью

Психолог Изюменко: вейпы – это первый переход запрета на пути к наркотикам

close
100%
Shutterstock

В 95% случаев наркомания российских подростков связана со средой, в которой они растут. С серьезной наркотической зависимостью связаны вейпы – они являются первым переходом запрета на пути к ней, объяснила клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

Сегодня подростки страдают зависимостью от очень страшных наркотиков, которые полностью разрушают их мозг уже после 1,5-2 лет употребления, отметила психолог. По ее словам, лечение детей связано с системой образования и окружения, их спасают психиатры.

Опасной тенденцией Изюмненко назвала тот факт, что сегодня порядка 90% подростков курят вейпы.

«Это тоже зависимость, это первый переход запрета, — подчеркнула она. — С выздоровлением подростков дела обстоят плохо. В регионах у нас только тестирование, реабилитационные центры не развиты».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России началась эпидемия курения вейпов, призвав полностью запретить их. По его мнению, главная проблема заключается в том, что к такому виду курения люди привыкают стремительнее, чем к сигаретам из-за отсутствия неприятного запаха и больших доз никотина.

Психолог ранее объяснила, как отучить подростка от вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами