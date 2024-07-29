Психологи заявили о связи вейпов с наркотической зависимостью

В 95% случаев наркомания российских подростков связана со средой, в которой они растут. С серьезной наркотической зависимостью связаны вейпы – они являются первым переходом запрета на пути к ней, объяснила клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

Сегодня подростки страдают зависимостью от очень страшных наркотиков, которые полностью разрушают их мозг уже после 1,5-2 лет употребления, отметила психолог. По ее словам, лечение детей связано с системой образования и окружения, их спасают психиатры.

Опасной тенденцией Изюмненко назвала тот факт, что сегодня порядка 90% подростков курят вейпы.

«Это тоже зависимость, это первый переход запрета, — подчеркнула она. — С выздоровлением подростков дела обстоят плохо. В регионах у нас только тестирование, реабилитационные центры не развиты».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России началась эпидемия курения вейпов, призвав полностью запретить их. По его мнению, главная проблема заключается в том, что к такому виду курения люди привыкают стремительнее, чем к сигаретам из-за отсутствия неприятного запаха и больших доз никотина.

Психолог ранее объяснила, как отучить подростка от вейпов.