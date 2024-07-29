«Утки пока в суп не превратились»: в Химках рассказали про «мутный кипяток» в реке

В подмосковных Химках территорию у жилых домов и реку Химка заливает коричневый мутный кипяток, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Елена. По ее словам, от реки идет пар, а в воде плавают утки, которые «пока не превратились в суп».

«В реку Химка в который раз что-то сливают. Сейчас это коричневый мутный кипяток, который течет в реку. Далее река Химка со всеми нечистотами и кипятком метров через 300 впадает в канал Москвы-реки. По расположению, это район старых Химок, улица Ленинский проспект. Сейчас в реке видно плавающих уток, которые пока не превратились в суп. Пар от реки идет. Чуть выше по руслу по вони вокруг нашли прорыв канализации — тоже стекало в реку. С нашего берега передвигаться можно. Со стороны, где кипяток течет в реку, не была. Чтобы представить — за жилыми домами идет небольшой сквер вдоль берега реки», — сказала Елена.

29 июля жители Химок начали делиться в социальных сетях фото и видео затопленной кипятком территории у домов недалеко от берега реки Химка. Как позже сообщили в Минэнерго, причиной ЧП стала утечка на трассе, Мосэнерго уже ведет ремонтные работы.

«Отсекли участок поврежденный на ул. Чкалова, где обнаружена утечка на магистральном трубопроводе, возможно временное занижение параметров. Параметры восстанавливаются. Плановый срок — до 19:00», — уточнили в ведомстве.

Ранее петербуржец провалился под землю и обварился кипятком во время прогулки с собакой.