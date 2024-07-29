Поезд из Москвы в Калининград задерживается из-за проблем на Литовской железной дороге

Поезд, следующий из Москвы в Калининград, опаздывает более чем на три часа из-за технических проблем на пограничной станции Кяна Литовской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги (филиал РЖД).

«Сегодня, 29 июля, в связи с прекращением электроснабжения пограничной станции Кяна Литовской железной дороги задерживается прибытие фирменного пассажирского поезда «Янтарь» сообщением Москва — Калининград», — сказано в сообщении.

Калининградская железная дорога извинилась за доставленные неудобства. В пресс-службе отметили, что принимаются меры для ввода поезда в график.

29 июля пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Причиной катастрофы стало столкновение с КамАЗом, который выехал на пути, надеясь проскочить перед поездом на красный свет. Отмечалось, что КамАЗ оказался арестован ФССП. По сообщению РЖД, железная дорога в месте аварии хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

Ранее в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.