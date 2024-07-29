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Атаман Всероссийского казачьего общества принял участие в молебне в хабаровском храме

В хабаровском храме прошел молебен для казаков региона

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Приамурская митрополия Русской Православной Церкви

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов 26 июля помолился в храме святителя Иннокентия Иркутского, сообщает портал Приамурской митрополии.

Молебен, за которым молились хабаровские казаки, возглавил духовник окружного казачьего общества Хабаровского края иеромонах Дионисий (Молотов).

«Молитва в жизни хабаровских казаков присутствует постоянно, ведь православная вера была и остается основой жизненного уклада и традиций казачьей общины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании молебна иеромонах Дионисий вручил атаману Всероссийского казачьего общества икону хабаровских священномучеников Леонида и Филиппа. Кроме того, он передал Кузнецову благословение митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.

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