Атаман Всероссийского казачьего общества принял участие в молебне в хабаровском храме

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов 26 июля помолился в храме святителя Иннокентия Иркутского, сообщает портал Приамурской митрополии.

Молебен, за которым молились хабаровские казаки, возглавил духовник окружного казачьего общества Хабаровского края иеромонах Дионисий (Молотов).

«Молитва в жизни хабаровских казаков присутствует постоянно, ведь православная вера была и остается основой жизненного уклада и традиций казачьей общины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании молебна иеромонах Дионисий вручил атаману Всероссийского казачьего общества икону хабаровских священномучеников Леонида и Филиппа. Кроме того, он передал Кузнецову благословение митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.