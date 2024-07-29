В Воронежской области пьяный сын избил мать шваброй и украл холодильник

Житель Воронежской области признан виновным в нанесении побоев и краже бытовой техники у собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Кантемировского суда.

По данным следствия, 42-летний местный житель находился дома вместе с матерью, мужчина употреблял спиртные напитки, между ним и пожилой женщиной возникла ссора. В ходе конфликта россиянин схватил мать за руки, затащил в ванную и несколько раз ударил ее деревянной шваброй.

Спустя несколько дней после избиения он с помощью приятелей вывез из квартиры холодильник, стиральную машинку и водонагреватель, принадлежавшие матери, которые впоследствии продал. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

До этого сообщалось, что житель Костромской области стал фигурантом уголовного дела, избив мать в бане. 20-летний молодой человек требовал у женщины деньги, чтобы заплатить за мобильный интернет, а получив отказ набросился на нее с кулаками. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины. В отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирской области будут судить сына, посадившего мать на цепь.