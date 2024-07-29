Россиянин подрабатывал курьером у мошенников и получил 12 лет колонии

В Соликамске огласили приговор местному жителю, который помогал телефонным мошенникам обворовывать пенсионеров. Об этом сообщает УМВД региона.

Как удалось установить и доказать следствию, 23-летний житель Соликамска освободился из мест лишения свободы и искал работу. В сети он нашел объявление о найме курьеров, которые обманывали доверчивых пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП».

Мужчина приезжал на указанные кураторами адреса и забирал деньги, часть он оставлял себе, остальные переводил «работодателям». Установлено, что курьер побывал у семерых соликамцев, которые отдали ему в общей сложности более 1,5 млн рублей. По указанию сообщников, злоумышленник соблюдал строгую конспирацию: одевался в темную одежду, прятал лицо, ни с кем не общался и передвигался по городу на такси.

Задержать курьера удалось по месту проживания, когда он принимал доставку холодильника, приобретенного на украденные деньги. Приговором суда россиянину назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также обязан возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Ранее россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет.