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В Москве обустроили зону отдыха в районе Преображенское

В Москве вдоль реки Яузы появилась набережная для прогулок и отдыха

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mos.ru

В Москве вдоль реки Яузы в районе Преображенское провели благоустройство территории в рамках строительства жилого комплекса, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как уточнил глава комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков, общедоступные городские территории на Краснобогатырской улице были обустроены за счет инвестора.

По его словам, там появилась набережная для прогулок и отдыха, беговые дорожки, двор с детским городком, а также зоны со спортивными тренажерами.

«Общая площадь благоустройства составила 3,4 гектара. Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, соблюдение требований которой на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор», — добавил он.

Кроме того, на территории комплекса было высажено 70 крупных деревьев и 500 кустарников, а также реализована концепция «двор без машин». При этом на всей по всему периметру установили скамейки и беседки-павильоны.

Главный архитектор столицы, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов подчеркнул, что жилой квартал, вписанный в природный ландшафт реки Яузы, создает единое целое с окружающей застройкой.

«Выход на благоустроенную набережную оборудован лестницами с балюстрадами из светлого мрамора, также сюда вернули восстановленный исторический памятник воинам — работникам Москожкомбината, который ранее располагался на этой территории», — рассказал он.

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