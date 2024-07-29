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Россиянка обнаружила в ванной змею и вызвала спасателей

Жительница Благовещенска обнаружила в ванной змею и вызвала спасателей

В Благовещенске местная жительница обратилась в экстренные службы после того, как обнаружила в ванной змею. Об этом сообщает информационное агентство «Порт Амур».

Как рассказали в Управлении гражданской защиты и пожарной безопасности, рептилия попала в квартиру по вине женщины, которая привезла гостью с дачи в одной из сумок.

Прибывшие на место спасатели, поместили змею в мешок и вывезли ее на природу.

До этого розового удава в квартире обнаружила жительница Москвы. Женщина зашла в туалет и обнаружила незваного гостя на унитазе. Позже выяснилось, что рептилия сбежала из соседской квартиры. Пока хозяева мыли террариум, удав организовал побег: он пролез под ванной и забрался на унитаз женщины.

Ранее на востоке Москвы пожарные во время ликвидации возгорания в торгово-офисном здании спасли питона.

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