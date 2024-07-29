Пассажирка рассказала о моменте столкновения поезда Казань-Адлер с КамАЗом

Когда поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, столкнулся с «КамАЗом», пассажиры ощутили мощный удар. Больше всего в аварии пострадал пятый вагон, рассказала RT ехавшая в поезде Альбина Каримуллина.

По словам пассажирки, после удара она увидела в окно, что кабина «КамАЗа» оторвалась и лежала отдельно в овраге.

«Мы выбежали, мой муж, эмчеэсовец, бросился помогать вместе с проводниками, они начали вытаскивать водителя КамАЗа», — добавила женщина.

Пассажирка ехала в 12-м вагоне, а ее знакомая – в пятом. По словам Каримуллиной, он от столкновения пострадал сильнее остальных.

Напомним, поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом», выехавшим на пути. В поезде находились 812 пассажиров, пострадали десятки человек, 30 из них доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

В РЖД ранее назвали причину столкновения «КамАЗа» и поезда под Волгоградом.