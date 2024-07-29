Из-за украденного паспорта россиянин с начала СВО не может выехать с Украины

Житель Белгорода Андрей Т. с ноябре 2021 года не может вернуться домой с Украины из-за украденного у него загранпаспорта. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Два года назад Андрей Т. вместе с женой поехал к родственникам в Харьков. За два месяца до начала СВО у него из машины украли барсетку, где лежал загранпаспорт.

В феврале он оплатил пошлину на получение нового документа в консульстве России, но сделать паспорт ему и не успели. Через девять дней началась специальная военная операция, и консульские представительства России на Украине были закрыты.

Начало СВО он встретил в Харькове. «Картина была пугающая, автомобили сотнями выезжали из города. Такого потока я никогда не видел. Только гробовая тишина и сотни машин», — говорит Андрей Т.

Выехать из страны он с супругой не может до сих пор. Подробности их истории — в материале «Газеты.Ru».

Волонтеры помогли оставшейся без денег в Таиланде россиянке вернуться домой.