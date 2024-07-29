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В Госдуму внесли проект корректировки подзаконных актов по миграционной политике

В ГД внесли проект обращения Думы к Мишустину по вопросам миграционной политики

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Depositphotos

В Госдуму внесли проект обращения депутатов к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В нем говорится, что парламентарии просят правительство «принять все необходимые меры, направленные на совершенствование механизма миграционного контроля в целях решения задач по обеспечению национальной безопасности и совершенствование порядка исполнения решений об административном выдворении», в том числе обеспечение требований российского законодательства о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства, у которых нет законных оснований для пребывания на территории РФ.

Данный проект обращения могут рассмотреть 31 июля.

23 июля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на введение режима высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований находиться в России.

Также депутаты Госдумы утвердили поправку, предусматривающую возможность пропуска иностранцев через госграницу в страну их гражданства по документам с просроченным сроком действия или техническими неисправностями.

Ранее полиции Подмосковья поставили задачу «осветлить» регион от иностранцев.

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