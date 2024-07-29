Медиахолдинг Rambler&Co получил награду конкурса Loud 2024

Проект медиахолдинга Rambler&Co «Rambler&Co против кибербезобразия» стал лауреатом премии Loud в номинации «OutOfBox: креативная идея для PR», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В рамках фестиваля кибербезопасности Positive Hack Days в Парке Горького медиахолдинг создал собственную зону в «Кибергороде». В рамках фестиваля медиахолдинг предлагал всем желающим отсканировать QR-код, ведущий на интерактивный лендинг с игрой. Игроки должны были пройти игру на своем смартфоне, справляясь с багами.

После прохождения игрокам демонстрировались карточки с полезным контентом о правилах безопасности в сети.

Как отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева, у медиахолдинга есть собственный департамент кибербезопасности, который постоянно совершенствует системы защиты.

«Нам удалось совместить креатив и профессиональную экспертизу, чтобы охватить все аспекты кибербезопасности и вовлечь в активность максимальное количество пользователей. В результате новички узнали базовые правила, а специалисты оценили креативный подход к привычным им ключевым темам», — рассказала она.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co третий год подряд побеждает в премии Loud.