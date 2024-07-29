Мужчину будут судить за нападение на дверь в метро Петербурга

В Петербурге мужчина, напавший на дверь в метро с молотком, попал под суд. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел 9 июля в вестибюле станции метро «Купчино». Находившийся там 24-летний мужчина нанес несколько ударов эвакуационным молотком по стеклу входной двери — в результате оно треснуло. Ущерб, причиненный действиями петербуржца ГУП «Петербургский метрополитен», оценили более, чем в 27 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого петербуржец ударил сотрудника вокзала в Выборге из-за того, что тот потребовал его покинуть здание. Суд признал петербуржца виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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