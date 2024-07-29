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К месту аварии на железной дороге под Волгоградом направлены два восстановительных поезда

РЖД: к месту аварии под Волгоградом следуют два восстановительных поезда

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

К месту схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области направлены два восстановительных поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЖД.

Поезда следуют со станции им. Максима Горького и из Сальска.

Пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области в районе города Котельниково. Причиной аварии стало столкновение поезда с самосвалом КамАЗ на железнодорожном переезде.

По последней информации, всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника.

РЖД сообщает, что железная дорога в месте аварии хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

По факту случившегося следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело.

Ранее в РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом.

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