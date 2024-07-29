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Массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области

В Вологодской области произошло массовое отравление детей в палаточном лагере

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Shutterstock

Массовое отравление произошло среди детей, отдыхающих в палаточном лагере в Вологодской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

По информации надзорной службы, инцидент произошел в палаточном лагере «Салют», расположенном в Великоустюгском округе. За помощью к медикам с симптомами острой кишечной инфекции обратились десять несовершеннолетних. Двоих госпитализировали, еще восемь заболевших лечатся амбулаторно.

В связи с произошедшим специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Причины возникновения групповой заболеваемости на данный момент устанавливаются.

До этого в Минусинске точку общепита закрыли после отравления восьми посетителей шаурмой. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных условий в помещении, где готовили фастфуд. В пищеблоке не проводили регулярную уборку, а на документы, подтверждающие безопасность мяса и колбасы, отсутствовали.

Ранее в Нижнем Тагиле детский праздник в сауне закончился химическими ожогами и массовой рвотой.

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