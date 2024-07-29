Количество пострадавших в аварии поезда под Волгоградом увеличилось до 140

До 140 человек увеличилось количество пострадавших в железнодорожной аварии под Волгоградом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До того речь шла о 100 пострадавших.

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. ЧП произошло в районе города Котельниково. Причиной аварии стало столкновение поезда с самосвалом «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Водитель и пассажир «КамАЗа», ставшего причиной аварии, выжили.

По факту случившегося следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело.

Ранее стало известно число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом.