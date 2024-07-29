Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество пострадавших в аварии поезда под Волгоградом увеличилось до 140

Mash: 140 человек пострадали при аварии поезда в Волгоградской области

close
100%
Телеграм-канал «Baza»

До 140 человек увеличилось количество пострадавших в железнодорожной аварии под Волгоградом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До того речь шла о 100 пострадавших.

Пассажирский поезд КазаньАдлер сошел с рельсов в Волгоградской области. ЧП произошло в районе города Котельниково. Причиной аварии стало столкновение поезда с самосвалом «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Водитель и пассажир «КамАЗа», ставшего причиной аварии, выжили.

По факту случившегося следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело.

Ранее стало известно число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами