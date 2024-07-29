Китаянка подала в суд на коллегу, похлопавшего ее по спине и нанесшего травму

В Китае женщина подала в суд на своего коллегу, который слишком сильно похлопал ее по спине и нанес ей травму, пишет Oddity Central.

Как рассказала женщина по фамилии Чжэн, она работала контроллером в метро в своем городе, когда коллега разрушил ее жизнь простым шлепком по спине. Китаянка вспоминает, что инцидент произошел, когда она задремала, положив голову на стол во время перерыва, а напарник не смог пройти мимо и нанес легкий удар ладонью между лопаток.

Китаянка вспоминает, что испытала ощущение, словно ее ударило током, а потом почувствовала, что ее руки и ноги онемели. Из-за этого Чжэн не могла работать около года, и теперь она хочет, чтобы коллега выплатил ей компенсацию.

Мужчина согласился заплатить ей $400, чтобы уладить вопрос в досудебном порядке, но китаянка отказалась, требуя $5500. Женщина уверена, что в итоге закон окажется на ее стороне.

Ранее в Китае мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить уволиться.