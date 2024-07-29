Минкульт будет выдавать удостоверения участников боевых действий

Министерство культуры Российской Федерации подготовило приказ о порядке выдачи удостоверений участников боевых действий. Предварительная версия документа размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что удостоверения участников боевых действий будут выдаваться министерством культуры работникам подведомственных учреждений, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года.

Для рассмотрения соответствующих заявлений при Минкульте будет создана постоянная комиссия. После принятия решения о выдаче удостоверения участника боевых действий оно должно быть оформлено в течение 10 рабочих дней.

1 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников СВО. В частности, речь шла о задержках с выдачей удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО.

Ранее правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий.