Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом

Пять человек госпитализированы после аварии на железной дороге в Волгоградской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого передает РИА Новости.

Отмечается, что среди госпитализированных есть один ребенок. Все они находятся в стабильном состоянии.

До этого стало известно, что в перевернувшемся поезде ехали 812 пассажиров.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов частично сошел пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Казань — Адлер.

По последней информации, всего на бок перевернулись восемь вагонов. Предварительно, авария произошла из-за столкновения поезда с выехавшим на переезд грузовиком.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате ЧП пострадали 37 человек. В их числе шестеро детей. Кроме того, одной женщине при опрокидывании вагонов зажало ноги. Сейчас ее пытаются спасти.

Ранее на место крушения поезда в Волгоградской области направили вертолеты Ми-8.