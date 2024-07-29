СМИ сообщили о погибших при столкновении поезда с грузовиком в Волгоградской области

Два человека, предварительно, погибли в результате столкновения поезда Казань — Адлер с «КамАЗом» в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, число погибших может увеличиться, так как часть людей могла застрять под поездом, отмечает канал. На место происшествия приехал кран, который будет поднимать вагоны.

Кабину машины нашли в 15 метрах от места ДТП, рядом с ней находился водитель.

Большей части пострадавших оказали помощь на месте. Пассажиры забрались на вагоны и помогают спасателям искать пострадавших. Общее количество людей, находившихся внутри поезда, — не менее 700 человек. Пострадавших, по предварительным данным, более 110 человек.

По информации Mash, состояния троих пострадавших в результате крушения оценивается как тяжелое. Их экстренно эвакуируют в ближайшую больницу.

МЧС сообщило, что сотрудники экстренных служб задействовали два вертолета Ми-8 для ликвидации последствий аварии на железной дороге. Перевернулись по крайней семь вагонов поезда с людьми.

Ранее сообщалось, что в ДТП с поездом пострадали шесть детей.