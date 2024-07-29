Российский подросток жестоко избил девочку из-за оскорбления матери

В Самарской области конфликт несовершеннолетних закончился жестоким избиением. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 19 июля в селе Тимашево, расположенном в Кинель-Черкасском районе. Между подростком и девочкой, которая младше него на два года, произошел конфликт. Предположительно, причиной могло стать оскорбление матери юноши со стороны ребенка.

В результате школьник стал избивать ребенка, требуя извинений. На кадрах с места происшествия видно, как он таскает девочку по земле, бьет ногами и выбрасывает ее кофту в мусорный бак.

Информации о состоянии девочки после произошедшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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