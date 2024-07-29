В железнодорожной аварии под Волгоградом пострадали около 100 человек

Около 100 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. На бок перевернулись семь (по другим сведениям, шесть) вагонов. На месте работают три бригады скорой помощи, которые оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

ЧП произошло в районе Котельниково в Волгоградской области. Предварительной причиной аварии названо столкновение поезда с самосвалом КАМАЗ на железнодорожном переезде.

Кадры с места событий приводит Telegram-канал «Регион116 Казань».

17 июля сообщалось, что пассажирский поезд «Ласточка» столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Инцидент произошел на 84-м километре перегона Строганово — Мшинская. Заметив на путях автомобиль, машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Ранее в Подмосковье подросток выжил после удара током на крыше электрички.