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Иностранец изнасиловал сотрудницу пекарни в Петербурге

В Петербурге иностранец надругался над соотечественницей

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Иностранца задержали в Петербурге за то, что надругался над сотрудницей пекарни. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в заведении на улице Коллонтай. По версии правоохранителей, 21-летний молодой человек изнасиловал работницу заведения, которая, как и подозреваемый, является гражданкой одного из государств Центральной Азии. Предположительно, мигрант также применял к девушке силу. О других деталях произошедшего не сообщается.

После произошедшего сотрудники МВД по горячим следам нашли иностранца. Известно, что молодой человек нигде не работал. Помимо этого, он не состоял на миграционном учете.

Юношу задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

До этого в Василеостровском районе Петербурга иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю. По словам матери пострадавшей, незнакомый мужчина изнасиловал ее дочь в машине.

Подозреваемый оказался 37-летним уроженцем Таджикистана. Известно, что мужчина уже привлекал внимание правоохранительных органов, так как в 2017 году он пытался дать взятку.

Ранее в Москве мужчина ограбил и изнасиловал девушку во дворе жилого дома.

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