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В Волгоградской области перевернулись семь вагонов с людьми

V1.RU: в волгоградском Котельниково перевернулись семь вагонов поезда с людьми

В районе Котельниково в Волгоградской области перевернулись по крайней семь вагонов поезда с людьми. Об этом пишет V1.RU со ссылкой на источник в администрации Котельниковского района.

«На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд. Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как все точно произошло пока неизвестно», — сообщил источник издания.

Предварительной причиной аварии названо столкновение поезда с самосвалом производства КАМАЗ на железнодорожном переезде.

Поезд следовал по маршруту «Казань-Адлер». Информация о пострадавших уточняется.

Кадры с места событий приводит Telegram-канал «Регион116 Казань»

До этого в Воронежской области сошел с рельсов грузовой поезд. Инцидент произошел на станции Лиски. Сошли несколько вагонов. Причина этого не называлась, однако во время ЧП никто не пострадал. На место схода направили восстановительный поезд.

Ранее девять вагонов пассажирского поезда сошли с железнодорожных рельсов в Коми.

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